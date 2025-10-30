Chi era Laura Marcolin morta in un incidente stradale ad Aviano
L'intera frazione di San Martino di Campagna si è stretta nel dolore della famiglia di Laura Marcolin, vittima (è la terza in soli tre giorni) di un incidente stradale avvenuto lungo le strade del Pordenonese. Nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre ha perso la vita dopo che due auto si scontrate. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it
