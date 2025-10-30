Chi è Valentina Piscopo la compagna di Domenico D’Alterio e madre della figlia Paola

Valentina Piscopo, compagna dell’attuale concorrente del  Grande Fratello   Domenico D’Alterio, è già apparsa due volte all’interno del programma per avere un confronto diretto con il compagno. La sintonia nata tra Domenico e la coinquilina  Benedetta  ha infatti infastidito notevolmente Valentina, che in diretta ha manifestato tutta la sua sofferenza per ciò che sta accadendo. A seguito di questo, il GF ha quindi deciso di buttare ulteriore carne al fuoco invitando Valentina a diventare una  nuova   concorrente ufficiale  di questa edizione. In virtù di questo, scopriamo qualche dettaglio in più su di lei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

