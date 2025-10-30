Chi è Valentina Piscopo la compagna di Domenico D’Alterio e madre della figlia Paola

Valentina Piscopo, compagna dell’attuale concorrente del Grande Fratello Domenico D’Alterio, è già apparsa due volte all’interno del programma per avere un confronto diretto con il compagno. La sintonia nata tra Domenico e la coinquilina Benedetta ha infatti infastidito notevolmente Valentina, che in diretta ha manifestato tutta la sua sofferenza per ciò che sta accadendo. A seguito di questo, il GF ha quindi deciso di buttare ulteriore carne al fuoco invitando Valentina a diventare una nuova concorrente ufficiale di questa edizione. In virtù di questo, scopriamo qualche dettaglio in più su di lei. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è Valentina Piscopo, la compagna di Domenico D’Alterio e madre della figlia Paola

Io voglio stare tranquillo perché questa esperienza l'ho voluta davvero. Se lei non ce la fa, esco. Io sono fatto così anche nella vita reale", ha sottolineato Domenico D'Alterio dopo la lite in diretta con Valentina Piscopo. La puntata del Grande Fratello andata in - facebook.com Vai su Facebook

Dopo settimane di silenzi, Valentina Piscopo torna nella Casa del #GrandeFratello per un confronto con Domenico D’Alterio e Benedetta. - X Vai su X

Grande Fratello , chi è la nuova concorrente Valentina - Domenico e Valentina stanno insieme da diversi anni e dalla loro relazione è nata anche una bambina di nome Paola: scopriamo di più. Scrive libero.it

Grande Fratello: Valentina Piscopo torna nella Casa ma in un nuovo ruolo: "Allarme rosso" - Stando alle ultime anticipazioni, nella nuova puntata del Grande Fratello, in onda stasera su Canale 5, la compagna di Domenico D'Alterio varcherà nuovamente la Porta Rossa. Lo riporta msn.com

Grande Fratello, Valentina Piscopo sbotta contro Benedetta: “Essere inutile, tu hai una cotta per Domenico” - Grande Fratello 2025, Valentina entra nella Casa e sbotta contro Benedetta e il compagno Domenico: “Mi stai facendo chiamare cornuta“. Si legge su mondotv24.it