Chi è Paolo Bertolucci la compagna Lilli la figlia Irene e il rapporto con Panatta

Metropolitanmagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Paolo Bertolucci è stato uno dei protagonisti assoluti del tennis italiano negli anni ’70, parte della celebre “Armata Azzurra” insieme ad Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli. In campo era soprannominato “La Bistecca”, per il suo fisico robusto e il gioco potente, ma fuori dai tornei ha sempre mostrato un carattere ironico, socievole e diretto. Negli anni d’oro del tennis, Bertolucci è stato spesso al centro dell’attenzione anche per la sua vita privata: sportivo di successo, affascinante e dal sorriso disarmante, era considerato uno degli scapoli d’oro del tennis italiano. Tuttavia, ha sempre mantenuto grande riservatezza sui suoi legami sentimentali, scegliendo di vivere l’amore lontano dai riflettori. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

chi 232 paolo bertolucci la compagna lilli la figlia irene e il rapporto con panatta

© Metropolitanmagazine.it - Chi è Paolo Bertolucci, la compagna Lilli, la figlia Irene e il rapporto con Panatta

Scopri altri approfondimenti

Clare Peploe, compagna Bernardo Bertolucci/ La malattia e quella “prova d’amore” che portò nei film - Clare Peploe, chi era la compagna di Bernardo Bertolucci: la carriera, la notte degli Oscar e la vita al fianco del celebre regista Clare Peploe, chi era la moglie di Bernardo Bertolucci: fu la ... Da ilsussidiario.net

Cerca Video su questo argomento: 232 Paolo Bertolucci Compagna