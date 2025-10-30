Chi è Paolo Bertolucci la compagna Lilli la figlia Irene e il rapporto con Panatta
Paolo Bertolucci è stato uno dei protagonisti assoluti del tennis italiano negli anni '70, parte della celebre "Armata Azzurra" insieme ad Adriano Panatta, Corrado Barazzutti e Tonino Zugarelli. In campo era soprannominato "La Bistecca", per il suo fisico robusto e il gioco potente, ma fuori dai tornei ha sempre mostrato un carattere ironico, socievole e diretto. Negli anni d'oro del tennis, Bertolucci è stato spesso al centro dell'attenzione anche per la sua vita privata: sportivo di successo, affascinante e dal sorriso disarmante, era considerato uno degli scapoli d'oro del tennis italiano. Tuttavia, ha sempre mantenuto grande riservatezza sui suoi legami sentimentali, scegliendo di vivere l'amore lontano dai riflettori.
