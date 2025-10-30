Chi è la donna abbandonata dalla nave da crociera in Australia e poi morta da sola su un'isola

30 ott 2025

Suzanne Rees, 80 anni, è morta da sola su Lizard Island, nella Grande Barriera Corallina, dopo essere stata dimenticata a terra dalla nave da crociera Coral Adventurer. La figlia accusa ora la compagnia di “mancanza di cura e buon senso”. 🔗 Leggi su Fanpage.it

