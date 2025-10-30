Chi è il papà di Andrea Delogu il dolore per la morte del figlio Evan Oscar | ‘Era un angelo’

Il ricordo di un padre spezzato: “Era un angelo, non beveva, non fumava, lavorava e studiava”. “Mio figlio era un angelo.” Con queste parole, cariche di dolore e amore, Walter Delogu ha affidato ai social il suo straziante saluto al figlio Evan Oscar, morto a soli diciotto anni in un incidente in moto a Bellaria Igea Marina, nel Riminese. L’uomo, noto per essere stato per anni autista e collaboratore di Vincenzo Muccioli nella c omunità di San Patrignano e padre della conduttrice e attrice Andrea Delogu, ha scritto un lungo messaggio per ricordare il ragazzo e la sua vita interrotta troppo presto. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Chi è il papà di Andrea Delogu, il dolore per la morte del figlio Evan Oscar: ‘Era un angelo’

