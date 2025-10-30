Chi è il compagno di Lucia Goracci Miki Stojicic | Facciamo lo stesso lavoro e questo ci unisce

Miki Stojicic, cameraman serbo, è il compagno dell’inviata di guerra Lucia Goracci che nell’ambito di un’intervista rilasciata tempo addietro ai colleghi del quotidiano “Il Tirreno”, disse di avere trovato l’amore proprio in guerra. “Ho incontrato Miki Stojicic, un cameraman serbo da cui ho imparato molto. Lui è più grande di me, frequenta certi luoghi da molto più tempo e mi accompagna sempre anche quando non c’è, riempiendomi di consigli e non chiedendomi in continuazione: ‘Quando torni?’”. Insomma, un sentimento reale, sincero e non soffocante. Testimonianze preziose e indispensabili, che contribuiscono ad acuire il valore dell’operato di Lucia Goracci, con la quale Stojicic fa ormai coppia fissa non soltanto nella vita, ma anche sul lavoro, tanto che i due sono molto seguiti e apprezzati su Twitter, con la giornalista che, di recente, ha pubblicato il seguente cinguettio: “Giro tutto il vostro affetto al cameraman Miki Stojicic, che c’è sempre. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Chi è il compagno di Lucia Goracci, Miki Stojicic: “Facciamo lo stesso lavoro e questo ci unisce”

