Chi è il casual gamer? Come riesce a giocare con consapevolezza

Life&People.it Il mondo del gaming è vasto ed affascinante. Per chi si avvicina al settore dei videogiochi come forma di svago, può risultare difficile orientarsi tra le numerose opzioni disponibili. Non è necessario partire da titoli complessi o impegnativi, nè immergersi in modo eccessivamente competitivo. Il bello del gioco può essere vissuto con leggerezza; chi sceglie un approccio più tranquillo, quello del cosiddetto casual gamer, può godersi i videogiochi senza sentirsi obbligato a raggiungere obiettivi, livelli o punteggi record. Egli può scegliere di concedersi momenti di pausa, curiosare tra generi diversi e ritrovare il piacere puro del giocare per il gusto di farlo. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it