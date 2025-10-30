Chi è Giovanni Percassi nipote e figlio d'arte esploso nel settore giovanile dell'Atalanta

Giovanni Percassi è il figlio dell’amministratore delegato del club, Luca, e dunque nipote del presidente della società lombarda, Antonio. Il profilo del 17enne andato in gol con la primavera della Dea. 🔗 Leggi su Fanpage.it

News recenti che potrebbero piacerti

Giovanni #Bosi schiera pochi titolari ma buonissimi per il passaggio del turno. C'è la prima gioia personale in #Primavera per un certo Giovanni #Percassi... - facebook.com Vai su Facebook

Chi è Giovanni Percassi, nipote e figlio d’arte esploso nel settore giovanile dell’Atalanta - Giovanni Percassi è il figlio dell’amministratore delegato del club, Luca, e dunque nipote del presidente della società lombarda, Antonio ... Come scrive fanpage.it