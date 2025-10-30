Chi decide il destino dei popoli? L' autodeterminazione nel diritto internazionale
Nel momento storico che stiamo vivendo, tra mappe e confini che cambiano in continuazione a causa di nuove e vecchie tensioni, è opportuno chiedersi che cosa leghi un popolo a uno Stato, e quindi a una nazione e alla sua rispettiva cultura. Diventa quindi necessario rispondere ad una domanda cruciale: che cos'è il principio dell'autodeterminazione dei popoli, un concetto fin troppo spesso (ab)usato senza mai essere compreso fino in fondo? Per scoprirlo è utile leggere l'ultimo libro di Gianluca Prestopino, intitolato Aspetti recenti in tema di autodeterminazione dei popoli e pubblicato da Aracne. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
