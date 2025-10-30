Chi abiterà Arezzo dopo di noi

Come strutturare le politiche per l'infanzia dei prossimi anni? Come organizzare i quartieri, i servizi per le famiglie, per gli anziani, per la conseguente cronicizzazione di alcune malattie derivanti dall'invecchiamento della popolazione? Lo studio dell'andamento demografico è fondamentale per. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

Altre letture consigliate

Arezzo, dopo Mawuli un altro rinnovo. Guccione prolunga fino al 2027 - Nella giornata di ieri è stata la volta di Shaka Mawuli Eklu, ma oggi arriva un altro e nuovo rinnovo in casa Arezzo, con la squadra guidata da mister Cristian Bucchi che sta viaggiando a gonfie vele ... Lo riporta tuttomercatoweb.com