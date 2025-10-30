Cher Dita Von Teese Laetitia Casta e non solo | un ricco parterre di stelle brilla alla corte di Swarovski

Tante le personalità dello star-system che si sono radunate a Los Angeles per celebrare l'apertura di Masters of Light – Hollywood, la mostra itinerante della Maison di cristalli. Un viaggio a dir poco luminoso tra le creazioni che raccontano 130 anni di storia dell'azienda austriaca e il suo profondo legame con il cinema e le celebrità. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Cher, Dita Von Teese, Laetitia Casta e non solo: un ricco parterre di stelle brilla alla corte di Swarovski

