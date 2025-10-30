Chef all’opera le antiche ricette sono una musica

Uno chef all’opera o all’operà?, inizia così il dialogo tra l’intervistatrice Beatrice Marescotti, del comitato biblioteca di Tresignana, e Innocente Galluzzi, titolare della cattedra di enogastronomia all’istituto alberghiero ’Domenico Modugno’ di Polignano a Mare (Bari). L’incontro nella biblioteca di Tresigallo, per la presentazione del suo primo libro ’ Uno chef all’opera ’, sottotitolo: La cucina preferita dai Grandi maestri compositori del passato, reinterpretata da un grande chef. Nella sala le note al pianoforte di Davide Mazzini e la voce di Tiziana Realdini, con ’Una voce poco fa’, dal Barbiere di Siviglia, perché così si è aperta la conversazione con l’autore. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

