Che disastro Evan Oscar morto in moto a 18 anni chi era il fratello di Andrea Delogu

Aveva soltanto 18 anni, si chiamava Evan Oscar Delogu, e la sua vita si è fermata in un pomeriggio di ottobre, lungo via Vittor Pisani, a Bellaria Igea Marina, in provincia di Rimini. Un tratto di strada liscio e rettilineo, costeggiato dal parco cittadino, si è trasformato nel teatro di una tragedia che ha scosso un'intera comunità. Evan, in sella alla sua moto Benelli 750, avrebbe perso improvvisamente il controllo del mezzo, finendo contro un palo della luce e poi contro un secondo, al margine della carreggiata. L'impatto, violentissimo, non gli ha lasciato scampo. I soccorritori del 118, arrivati in pochi minuti, hanno tentato disperatamente di rianimarlo, ma ogni sforzo si è rivelato vano.