Che cosa succede adesso | si va verso il referendum

Referendum confermativo: due parole che si sentiranno pronunciare molto spesso da qui ai prossimi sei-sette mesi. Con il voto odierno sulla riforma della giustizia da parte del Senato - che ha completato in maniera definitiva tutto il lungo iter procedurale delle Camere sulle modifiche costituzionali - adesso toccherà infatti ai cittadini esprimersi sul provvedimento riguardante la separazione delle carriere dei magistrati. Il Parlamento ha del resto seguito pedissequamente tutti i requisiti richiesti dall' articolo 138 della Costituzione italiana, secondo il quale i disegni di legge costituzionale richiedono maggioranze più ampie di quelle necessarie per l'approvazione delle leggi ordinarie, ovvero due deliberazioni da parte di ciascuna Camera ad intervallo non minore di tre mesi e con una maggioranza qualificata nella seconda. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Che cosa succede adesso: si va verso il referendum

