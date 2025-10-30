Che cosa ha fatto… Sinner l’aveva notato durante la partita | a fine match il gesto bellissimo

Jannik Sinner conferma la sua forma eccezionale al Masters 1000 di Parigi, imponendosi con decisione sul belga Zizou Bergs. Il tennista italiano, attualmente numero due del ranking mondiale, ha superato l’avversario in due set rapidi, con un punteggio di 6-4 6-2. Questo risultato lo proietta agli ottavi di finale, dove affronterà Francisco Cerundolo, in un confronto che si preannuncia impegnativo sia dal punto di vista fisico sia tattico. Leggi anche: “Ha rifiutato di allenare”. Juve, si scopre soltanto ora: clamoroso Dominio tecnico e concentrazione: la prestazione contro Bergs. Nel match contro Bergs, Sinner ha dimostrato una superiorità netta, imponendo il proprio gioco sin dalle prime battute. 🔗 Leggi su Tvzap.it © Tvzap.it - “Che cosa ha fatto…”. Sinner, l’aveva notato durante la partita: a fine match il gesto bellissimo

Altri contenuti sullo stesso argomento

Carlos Alcaraz è stato sconfitto all'esordio al Masters 1000 di Parigi. Jannik Sinner può approfittare del suo passo falso e tornare in vetta al ranking. https://lifestyle.everyeye.it/notizie/alcaraz-esce-parigi-cosa-sinner-tornare-numero-uno-837846.html?utm_m - facebook.com Vai su Facebook

#Sinner, è la logica del Ceo: cosa si nasconde dietro il no all’Italia di #CoppaDavis - X Vai su X

“Sinner, a Vienna è successa la stessa cosa. Tocca fare qualche riflessione” - L'ex tennista Nargiso elogia il successo di Jannik, ne sottolinea un aspetto e rimane fiducioso per la Davis: "Abbiamo un'ottima coesione di squadra" ... Come scrive tuttosport.com

Sinner inedito, si prende un warning e discute con l'arbitro: "Hai sbagliato...". Ecco cosa è successo - È successo nella semifinale a Vienna con De Minaur: motivo del contendere un ritardo nel servizio che il giudice di sedia non ha lasciato passare. Riporta msn.com

Sinner, polemica con l'arbitro a Vienna:«Non è come dici tu, hai sbagliato». Cosa è successo - Jannik Sinner ha vinto la semifinale dell'Atp 500 di Vienna contro Alex De Minaur ed è volato in finale, in attesa di sapere chi tra Musetti o Zverev, sarà il suo ... Lo riporta msn.com