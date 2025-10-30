Che cosa ci fa la Juventus al Lucca Comics

Tra le gli stand di manga, i cosplay e le file per incontrare il vostro twitcher preferito, quest'anno al Lucca Comics c'è anche la Juventus. Non è un errore di programma ma l'impegno di un club che da tempo non si accontenta di essere solo una squadra. L'occasione è la Youth Week, una settimana in cui il Bianconeri si raccontano attraverso sport, arte, musica, cultura e innovazione. In pratica, un modo per dire che il calcio oggi non vive più dentro un campo, ma dentro un linguaggio. La Juventus, da anni, è impegnata a riscrivere la propria narrazione. Se molti club usano la parola heritage come scudo, qui è diventata un punto di partenza per parlare al presente.

