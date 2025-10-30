Che ci fai qui? la trappola del marito geloso che usciva dall’armadio | così rapinavano i clienti della finta escort
Si presentava come un incontro erotico, ma finiva in una rapina. Decine di uomini sono caduti nella trappola organizzata da una finta escort e due complici, che li attiravano in un appartamento al Collatino, a Roma, con annunci pubblicati su siti di incontri. Una volta dentro casa, le vittime consegnavano il denaro e si preparavano all’appuntamento, ignare che dietro l’armadio o in una stanza accanto si nascondeva un uomo pronto a entrare in scena fingendosi il marito geloso. Appena gli ignari clienti restavano nudi, il falso marito irrompeva con violenza: «Che ci fai qui? Non ti vergogni?», urlava. 🔗 Leggi su Open.online
