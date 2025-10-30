ChatGPT e la società del conforto artificiale L' AI sta diventando il nuovo specchio della solitudine

Dopo l'ammissione da parte di OpenAI che una parte di utenti confida al suo chatbot segni di gravi disturbi e attaccamenti emotivi, emerge ancora più chiaramente il problema dell'attaccamento a questi strumenti e della manipolazione delle piattaforme. 🔗 Leggi su Wired.it © Wired.it - ChatGPT e la società del conforto artificiale. L'AI sta diventando il nuovo specchio della solitudine

