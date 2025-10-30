Charlie Sheen racconta il tradimento di Oliver Stone che per Nato il quattro luglio gli preferì Tom Cruise

Durante un'intervista nel programma In Dept with Graham Bensinger, Charlie Sheen ha raccontato la delusione dell'epoca quando scoprì che Oliver Stone aveva dato a Tom Cruise il ruolo che gli aveva promesso in Nato il quattro luglio e come lo seppe.

