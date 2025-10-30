Characterai chiude ai minori E su ChatGPT milioni di conversazioni legate al suicidio

Il divieto imposto da Character.ai agli under 18 e i dati diffusi da OpenAI su milioni di chat riguardanti crisi psicologiche e pensieri suicidari riaccendono il dibattito sulla responsabilità delle piattaforme di intelligenza artificiale, in un clamoroso e aggravato déjà vu. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Character.ai chiude ai minori. E su ChatGPT milioni di conversazioni legate al suicidio

