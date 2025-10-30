Chaos Walking | le differenze tra il libro e il film con Tom Holland

Il  film di fantascienza  distopica  Chaos Walking, interpretato da  Tom Holland  di  Spider-Man  e  Daisy Ridley  di  Star Wars, è basato su  La fuga, il primo romanzo di una trilogia di romanzi di  Patrick Ness. Tuttavia, per l’adattamento cinematografico sono state apportate importanti modifiche alla storia che rendono praticamente impossibile il proseguimento di essa in altri film. In particolare, il film conclude in modo affrettato il conflitto tra i protagonisti Todd e Viola e il loro nemico, il sindaco Prentiss. Tuttavia, questa non è l’unica differenza tra il libro e il film, e molti di questi cambiamenti hanno portato alle numerose lacune che hanno reso  Chaos Walking  più confuso di quanto avrebbe dovuto essere, impedendogli di ottenere un successo simile a quello di adattamenti letterari di genere distopico come  Hunger Games,  Maze Runner  o  Divergent. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

