Chaos Walking | le differenze tra il libro e il film con Tom Holland

Il film di fantascienza distopica Chaos Walking, interpretato da Tom Holland di Spider-Man e Daisy Ridley di Star Wars, è basato su La fuga, il primo romanzo di una trilogia di romanzi di Patrick Ness. Tuttavia, per l'adattamento cinematografico sono state apportate importanti modifiche alla storia che rendono praticamente impossibile il proseguimento di essa in altri film. In particolare, il film conclude in modo affrettato il conflitto tra i protagonisti Todd e Viola e il loro nemico, il sindaco Prentiss. Tuttavia, questa non è l'unica differenza tra il libro e il film, e molti di questi cambiamenti hanno portato alle numerose lacune che hanno reso Chaos Walking più confuso di quanto avrebbe dovuto essere, impedendogli di ottenere un successo simile a quello di adattamenti letterari di genere distopico come Hunger Games, Maze Runner o Divergent.