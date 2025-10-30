Cgil primo sindacato in Farmacie Comunali | Ora più assunzioni

Ilpiacenza.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La Filcams Cgil è il sindacato più rappresentativo nelle Farmacie Comunali Piacentine. Alle elezioni per il rinnovo delle Rsu, svoltesi giovedì 23 ottobre, la Cgil ha conquistato due seggi su tre, mentre uno è andato alla Ugl. La società, partecipata al 51% dal Comune di Piacenza e per la. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

