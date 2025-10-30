Cesinali il cordoglio per la scomparsa di Antonio Fiore

La comunità di Cesinali e della frazione di Villa San Nicola si stringe nel dolore per la scomparsa di Antonio Fiore, figura storica della vita sociale e religiosa del paese. Uomo conosciuto per la sua disponibilità e cordialità, per decenni è stato il “mast e festa” dei festeggiamenti in onore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

