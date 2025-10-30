Cesinali il cordoglio per la scomparsa di Antonio Fiore
La comunità di Cesinali e della frazione di Villa San Nicola si stringe nel dolore per la scomparsa di Antonio Fiore, figura storica della vita sociale e religiosa del paese. Uomo conosciuto per la sua disponibilità e cordialità, per decenni è stato il “mast e festa” dei festeggiamenti in onore. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Altre letture consigliate
Cari donatori e donatrici, donare sangue è donare vita, è donare speranza! Ci sono ancora posti per la donazione di *sabato 11 ottobre* presso il Comune di Cesinali. Per donare, vi ricordiamo, è necessaria la prenotazione chiamando o inviando un messagg - facebook.com Vai su Facebook
Cesinali piange Antonio Fiore, custode delle tradizioni - L'articolo Cesinali piange Antonio Fiore, custode delle tradizioni proviene da OttoPagine. Riporta msn.com
SCOMPARSA Cordoglio di Piemontese per la scomparsa del professor Antonio Muscio - Le dichiarazioni del vicepresidente della Regione Puglia sulla scomparsa del professore emerito Antonio Muscio ... Come scrive statoquotidiano.it
Addio ad Antonio Tramontana, il cordoglio della Cna - Lutto nella Cna di Massa Carrara per la scomparsa di Antonio Tramontana, pilastro dell’edilizia locale. Segnala msn.com