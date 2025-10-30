Sconfitta amarissima sul parquet di casa per la Cesena Basket 2005 che nel campionato di Divisione Regionale 1 ha gettato al vento una vittoria che, pur avendo giocato una gara decisamente sotto tono, aveva quasi in pugno. L’incontro si è deciso in un concitato finale che ha premiato Riccione 59-60 (14-4, 24–33, 42-50). Gli ospiti hanno capitalizzato l’apporto del recuperato Zannoni, protagonista con 20 punti, 20 rimbalzi, e 35 di valutazione collezionati in 40 minuti trascorsi sempre in campo. Cesena è invece incappata in una serata deficitaria al tiro: per restare in partita, la squadra di coach Vandelli si è aggrappata alal vena dei suoi giovani, in particolare Nocerino, che ha chiuso l’incontro con 24 punti (10 su 15 dal campo), 10 rimbalzi e 23 di valutazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Cesena ko sulla sirena. Ma i giovani crescono