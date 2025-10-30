Cesena ecco la firma dei gioielli Shpendi e Berti fanno sognare

Con la terza vittoria consecutiva il Cesena si regala il consolidamento del secondo posto in coabitazione col Monza a 20 punti e il ridimensionamento del distacco dalla capolista Modena da 4 a una sola lunghezza. E per completamento si è allontanata a 2 lunghezze una favorita dei sondaggi per la vittoria finale come il Palermo, bastonato a domicilio dai brianzoli. La corsa del Cavalluccio dimostra ancora una volta che in serie B non si guarda a lignaggio e investimenti perchè come sempre è il campo a dare la risposta definitiva. Per ora il responso sui bianconeri è molto lusinghiero, cancellato lo zero alla voce vittorie al Manuzzi che stonava maledettamente con la posizione in classifica e con le performance esterne della squadra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Cesena, ecco la firma dei gioielli . Shpendi e Berti fanno sognare

