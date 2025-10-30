Cesare Cremonini l’ex fidanzata Martina Maggiore si difende | Rapporto tossico così ho scoperto i tradimenti

Non è rimasta in silenzio Martina Maggiore davanti alle accuse del suo ex fidanzato più noto, Cesare Cremonini. Il cantante bolognese ha dichiarato di non aver gradito la pubblicazione di dettagli intimi della loro relazione nel libro Ma che stupida ragazza, scritto dalla 28enne. In una recente intervista, Martina ha spiegato di non aver voluto alimentare le cronache rosa con il suo racconto, sottolineando che quella con l’artista è stata una relazione tossica, ma a causa dei suoi stessi comportamenti e non per i tradimenti di lui. Cesare Cremonini, le ultime rivelazioni di Martina Maggiore. Cesare Cremonini ha confessato che leggere il libro della sua ex fidanzata è stata “una sofferenza grande e profonda”. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Cesare Cremonini, l’ex fidanzata Martina Maggiore si difende: “Rapporto tossico, così ho scoperto i tradimenti”

