Cesare Cremonini | Io il malessere delle ragazze? La risposta lo spiazza la sua reazione

Cesare Cremonini si racconta senza filtri nel podcast Supernova di Alessandro Cattelan. In una lunga chiacchierata, il cantautore bolognese affronta con ironia e curiosità un’etichetta che sui social gli è stata cucita addosso: quella di “Malessere”."Cos’è il malessere? Perché dicono, ho letto. 🔗 Leggi su Today.it

Scopri altri approfondimenti

Corriere della Sera. . Cesare Cremonini, il suo ex, l’accusa di aver spiattellato in un libro la sua «vita intima». «Di intimo nei suoi confronti non c’è niente, se non quello che fanno altre mille coppie sul pianeta Terra. L’unica cosa di privato è il fatto di essermi m - facebook.com Vai su Facebook

21 Novembre, CREMONINILIVE25, il nuovo album live. Pre ordine in tutte le versioni qui: https://cesarecremonini.bio.to/live25 - X Vai su X

Cesare Cremonini, l'ex Martina Maggiore: «Nel libro ho parlato dei suoi tradimenti, niente di privato. Era un amore tossico per colpa mia» - «Di intimo nei confronti di Cesare Cremonini non c’è niente, se non quello che fanno altre mille coppie sul pianeta Terra. Da msn.com

Cesare Cremonini si confessa: “La mia ex ha raccontato la mia vita intima senza considerarmi” - Cesare Cremonini si racconta dopo il libro della ex Martina Maggiore, parlando della sofferenza causata dalla violazione della sua privacy ... Si legge su msn.com

Martina Maggiore: «La relazione con Cesare Cremonini era tossica, la parte sbagliata ero io» - nese, ha ripercorso il legame sentimentale e le ferite lasciate dalla fine della relazione. Come scrive msn.com