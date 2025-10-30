Cervinara gestione illecita di rifiuti | denunciato il titolare di un' officina meccanica

Avellinotoday.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri dei Nuclei Forestale di Cervinara e di Sant’Angelo dei Lombardi, in. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

cervinara gestione illecita rifiutiDiscariche abusive e rifiuti gestiti illecitamente tra Scampia e Melito: raffica di sequestri e denunce - Un'operazione congiunta, in materia di rifiuti, tra Polizia Metropolitana ed Esercito Italiano ha portato al sequestro di numerose attività tra il quartiere ... Come scrive fanpage.it

cervinara gestione illecita rifiutiGrazzanise, officina abusiva e gestione illecita di rifiuti: arrestato meccanico - Ferraglia intrisa d’olio, fusti di esausto poggiati a terra, ricambi contaminati accantonati sul pavimento: così i carabinieri hanno ... Scrive pupia.tv

cervinara gestione illecita rifiutiCIMITILE - Gestione illecita rifiuti speciali, denunciata amministratrice società - I carabinieri del Noe di Napoli e della Compagnia di Nola, hanno dato esecuzione al decreto di sequestro preventivo di un’area a Cimitile utilizzata come discarica abusiv ... Scrive casertafocus.net

Cerca Video su questo argomento: Cervinara Gestione Illecita Rifiuti