Cervinara AV | I Carabinieri denunciano il titolare di un officina meccanica per gestione illecita di rifiuti

Gestiva illecitamente rifiuti speciali pericolosi: denunciato il titolare di un’officina a Cervinara, attività sospesa e sanzione da 5mila euro. Nell’ambito di mirati controlli, disposti dal Comando Provinciale dell’Arma dei Carabinieri di Avellino, finalizzati alla prevenzione e repressione dei reati ambientali nel settore delle aziende meccatroniche, i Carabinieri dei Nuclei Forestale di Cervinara e di Sant’Angelo dei Lombardi, in sinergia con i colleghi dell’ Arma territoriale, deferivano in stato di libertà all’Autorità giudiziaria competente, il titolare di un’officina meccanica. Nello specifico, l’attività investigativa dei militari, ha permesso di accertare che nel Comune di Cervinara (AV), un artigiano 60 enne del posto, dedito alla riparazione meccanica di autoveicoli ed impianti elettrici, gestiva illecitamente, circa 50 metri cubi di rifiuti speciali pericolosi e non, provenienti dall’attività meccatronica. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

