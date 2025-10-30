Cerveteri Litigano per una precedenza Uno dei due estrae una pistola finta e minaccia l’altro 22enne denunciato dai Carabinieri

Cronache Cittadine CERVETERI – I Carabinieri della Stazione di Cerveteri hanno denunciato in stato di libertà un 22enne del posto per minaccia L'articolo Cronache Cittadine. 🔗 Leggi su Cronachecittadine.it © Cronachecittadine.it - Cerveteri. Litigano per una precedenza. Uno dei due estrae una pistola finta e minaccia l’altro. 22enne denunciato dai Carabinieri

