Cervello senza lavaggio | ecco cosa succede se si dorme poco
Non c'è solo difficoltà di concentrazione, annebbiamento e stanchezza che si protrae per tutta la giornata: quando si dorme poco il nostro cervello è sottoposto a uno stress tale da far fuoriuscire del liquido cerebrospinale (Csf), un processo che si verifica tipicamente quando si dorme ed è fondamentale per eliminare tutte le scorie accumulate nel corso di una giornata. Cosa succede. La novità è dimostrata dallo studio appena pubblicato sulla rivista Nature Neuroscienze dagli scienziati del Mit (Massachusetts Institute of Technology) di Boston: secondo le prime indicazioni, questo flusso è necessario per mantenere un cervello sano e normalmente funzionante. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Cervello "senza lavaggio": ecco cosa succede se si dorme poco - Un particolare liquido chiamato cerebrospinale ha una funzione fondamentale nel proteggere il cervello dalla mancanza di sonno: ecco le nuove evidenze scientifiche e qual è il processo che si attiva
Sistema di 'lavaggio' in tilt, ecco cosa succede al cervello senza sonno - Quasi tutti hanno provato queste sensazioni dopo notti bianche: non ci si sente vigili come si dovrebbe.
Senza dormire, il cervello prova a ripulirsi… male - La mancanza di riposo causa questa attività da svegli, provocando cali di attenzione