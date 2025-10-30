Quattro sconfitte in quattro giornate in Serie A2 per il Club Tennis Ceriano che nulla ha potuto sui campi in terra rossa della Canottieri Casale, arrendendosi per 4-0 alla compagine più forte del girone. Il primo singolare ha visto Carola Cavelli opposta ad Angelica Sara: la giovane della Canottieri, classe 2009 ma già classificata 2.3, ha chiuso 6-1 6-1 in 52 minuti. Nel secondo match, Enola Chiesa si è trovata di fronte addirittura Tamara Zidansek, ex semifinalista del Roland Garros e con un passato nelle prime 25. La piemontese del CTC ha lottato, ma non è riuscita a contrastare l’esperienza internazionale dell’avversaria (6-1 6-2). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Ceriano s’arrende a Casale: "Speriamo di salvarci"