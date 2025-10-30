Cercola | Studenti droga e armi Controlli dei Carabinieri

Puntomagazine.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Controlli antidroga all’Ipsar Tognazzi di Cercola: denunciato un 15enne con un coltello, arrestato un 24enne per spaccio. A Cercola i carabinieri della Tenenza hanno effettuato un servizio a largo raggio controllando le aree comuni dell’istituto scolastico Ipsar Tognazzi di viale Italia nel parco Europa. Prezioso il contributo offerto dal nucleo cinofili dell’Arma. Focus dei controlli, effettuati poco prima che suonasse la campanella, la droga e le armi nelle tasche o negli zaini degli studenti. Denunciato un 15enne. Il ragazzo, studente dell’istituto, è stato trovato in possesso di un coltello a scatto. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

