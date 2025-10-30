Cercola | studenti droga e armi Controlli dei Carabinieri all’Ipsar Tognazzi

Servizi a largo raggio con i cani antidroga: denunciato un 15enne per possesso di coltello, segnalato un 16enne per hashish. Arrestato un 24enne a Ponticelli. Controlli dei Carabinieri all’Ipsar Tognazzi di Cercola. A Cercola, i Carabinieri della Tenenza hanno condotto un servizio a largo raggio nelle aree comuni dell’ istituto scolastico Ipsar Tognazzi, in viale Italia, all’interno del Parco Europa. Determinante il contributo del nucleo cinofili dell’Arma, impegnato nelle verifiche all’interno dell’edificio e nelle zone limitrofe. I controlli, effettuati poco prima dell’inizio delle lezioni, si sono concentrati su droga e armi che potevano trovarsi nelle tasche o negli zaini degli studenti. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

