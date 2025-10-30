Cercola droga e armi tra gli studenti | 15enne denunciato

CERCOLA (Napoli), 30 ottobre 2025 – Controlli mirati dei Carabinieri della Tenenza di Cercola all’interno dell’ istituto scolastico Ipsar Tognazzi di viale Italia, nel parco Europa, nell’ambito di un servizio straordinario di prevenzione dedicato alla lotta alla droga e al possesso di armi tra i giovani. L’operazione, condotta poco prima dell’ingresso in aula, ha visto la collaborazione del Nucleo Cinofili dell’Arma, impiegato nelle ispezioni di zaini, giubbotti e aree comuni dell’edificio scolastico. Droga e armi tra gli studenti. Durante i controlli, i militari hanno denunciato un 15enne trovato in possesso di un coltello a scatto nascosto nei pantaloni. 🔗 Leggi su Primacampania.it © Primacampania.it - Cercola, droga e armi tra gli studenti: 15enne denunciato

