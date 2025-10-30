Ceramiche di Basilicata e Cerreto Sannita | dialogo tra realtà di antica tradizione
Tempo di lettura: 2 minuti Nei giorni 8 e 9 novembre 2025, Cerreto Sannita ospiterà il “Regional Tornianti..e oltre” una gara che vedrà la partecipazione di venticinque tornianti provenienti da diverse regioni italiane e dall’estero. In questa cornice prenderà vita anche la mostra “Ceramiche di Basilicata e Cerreto Sannita”, un’iniziativa che intende valorizzare l’arte ceramica come strumento di dialogo, di confronto e di collaborazione tra territori di lunga tradizione artigianale. L’esposizione raccoglie opere provenienti da Matera, Calvello e Grottole – le tre città lucane riconosciute per la loro antica tradizione ceramica – e da Cerreto Sannita, offrendo un panorama rappresentativo della varietà di linguaggi, tecniche e sensibilità che contraddistinguono le rispettive scuole e botteghe. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
