C' era una volta in Romagna visita guidata tra i riti e gli antichi mestieri di una volta

Domenica 2 e 16 novembre, la guida turistica Chiara Macherozzi accompagna i partecipanti alla scoperta di usi e costumi, riti e tradizioni, superstizioni e vecchi mestieri della Romagna con una visita guidata all'interno del Museo dell'Uomo e dell'Ambiente, situato nel Palazzo Pretorio di Terra. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Questa volta il team building ABB ha riunito tutte le filiali dell’Emilia-Romagna… e noi di Fogliani siamo orgogliosi di averlo organizzato! Una giornata all’insegna della collaborazione, dell’energia e del gioco di squadra, tra enigmi, sfide e scoperte nel cuore - facebook.com Vai su Facebook

C’era una volta il western: mitico ed eroico - Ricorre e come, perché se usi il telecomando esplorando i canali, un film o più di uno sulla frontiera non c’è dubbio che li incontri. Secondo mymovies.it

’C’era una volta’ alla Fiera tra francobolli e monete - Appuntamento da non perdere per i collezionisti e gli appassionati di francobolli e monete. Riporta msn.com

C’era una volta, Lana Parrilla cambia idea sul reboot: "Aperta a questa possibilità" - Lana Parrilla non ha dimenticato la sua Regina di C'era una volta e ha ammesso che, nonostante i sentimenti contrastanti iniziali, oggi non direbbe di no ad un reboot. Riporta comingsoon.it