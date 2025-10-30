Ceppaloni tra i vincitori del Premio Ernesto Ferrero – Fondazione CRT del Salone del Libro di Torino

Tempo di lettura: 2 minuti La Biblioteca Comunale di Ceppaloni è tra le realtà italiane selezionate dal Premio “Ernesto Ferrero – Fondazione CRT” promosso dal Salone Internazionale del Libro di Torino. L’annuncio è avvenuto a Genova, nell’ambito di Book Pride, con la pubblicazione dell’elenco ufficiale dei vincitori che include Ceppaloni. Il Premio, nato nel 2025, sostiene la promozione della lettura nei territori distribuendo circa 1.200 copie complessive di opere degli editori vincitori alle realtà selezionate. Copie assegnate a Ceppaloni Come comunicato dalla Segreteria del Salone, a Ceppaloni sono destinate 60 copie: 30 dalla casa editrice TAMU, 20 da Sabir Editore e 10 da Edizioni Henry Beyle. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

