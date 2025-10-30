Centro storico di Genova torna la colonna infame | lettere e foto contro spaccio e degrado

Tavole di legno con messaggi e istantanee su varie situazioni di disagio affisse nella zona di via Prè. Nelle immagini la cessione e il consumo di droga. I comitati: “Sfogo dei cittadini, sono esasperati”. 🔗 Leggi su Ilsecoloxix.it © Ilsecoloxix.it - Centro storico di Genova, torna la colonna infame: lettere e foto contro spaccio e degrado

