Centro per l’autismo avanti all’ex Cecchetti
La proposta di Fratelli d’Italia di realizzare il Centro per l’autismo all’interno dell’area ex Cecchetti, con costi a carico del privato, ha portato i vertici del partito insieme con il gruppo consiliare a incontrare ieri l’imprenditore Luigi Lucentini, di Civitanova 2000, società titolare di concessioni edilizie nel comparto dell’ex fabbrica e in contenzioso con il Comune per non aver dato attuazione alla convenzione urbanistica siglata con Palazzo Sforza nel 2016, che prevedeva, in cambio delle licenze a costruire, che il privato realizzasse un’opera pubblica, tra le altre anche il sottopasso pedonale di via Venezia. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
