Centro culturale intitolato ad Aldo Zelioli
Un pioniere, uno dei padri dell’inclusione scolastica in Italia, che seppe vedere molto prima di altri l’importanza di inserire nelle classi i bambini e i ragazzi con disabilità. Un visionario che alla Brianza è stato legato e che il suo paese ha celebrato intitolandogli il centro culturale locale. La struttura di piazza Vittorino Colombo porterà d’ora in poi il nome del professor Aldo Zelioli. La cerimonia ha visto l’inaugurazione della targa che dedica il centro e una serie di interventi su Zelioli come amministratore pubblico, sul suo percorso nella società e nella scuola. Aldo Zelioli, scomparso nel 2008, è stato una delle figure più illustri di Albiate, dove arrivò nel 1944, a 29 anni: fu educatore, dirigente scolastico e ispettore del ministero della Pubblica istruzione, dal 1965 al 1985. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
