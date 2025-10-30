Un mese di ottobre ricco di impegni e di visibilità per il Centro commerciale naturale di Pitigliano, protagonista di due importanti iniziative promosse da Toscana Promozione Turistica: la partecipazione al ’ Ttg Travel Experience ’ di Rimini e la tappa provinciale di ’ Camminare con Gusto ’. Due occasioni diverse ma unite dallo stesso obiettivo: far conoscere, in Italia e all’estero, l’identità e la vitalità del borgo maremmano e delle sue attività. Il Ccn di Pitigliano ha preso parte al progetto " Turismo al Femminile ", presentato al Ttg di Rimini, la principale fiera nazionale dedicata al turismo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Centro commerciale naturale. Due appuntamenti da ’vetrina’