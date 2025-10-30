Centro commerciale in Massetana Udienza a gennaio
Centro commerciale sequestrato in Massetana, l’udienza per otto indagati è stata rinviata per un impedimento del giudice Elena Pollini. Aula semi-deserta al terzo piano di palazzo di giustizia ieri mattina alle 10.30 – c’erano solo gli avvocati Enrico De Martino, Giulia Zani e Rossella De Franco – perché è stato deciso dal gup Andrea Grandinetti unicamente il rinvio al 28 gennaio. Non dovrebbe cambiare ad ora il giudice che si occuperà di una delle vicende giudiziarie più delicate che vede al centro, come noto, il complesso Esselunga sorto in Massetana Romana che avrebbe dovuto aprire i battenti a Natale 2024 dando lavoro ad un centinaio di addetti. 🔗 Leggi su Lanazione.it
