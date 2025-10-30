Centonze nuovo presidente della Federazione agronomi e forestali della Puglia

LECCE – La Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Puglia ha un nuovo presidente: Rosario Centonze. L’elezione è avvenuta all’unanimità, conferendo a Centonze, originario di San Cesario di Lecce e recentemente tornato alla guida dell’Ordine provinciale. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

NOMINA Rosario Centonze eletto nuovo presidente della Federazione regionale degli Agronomi e Forestali della Puglia - Con la nuova presidenza, la Federazione regionale punta dunque a rafforzare il dialogo tra mondo accademico, istituzioni e professionisti. Scrive statoquotidiano.it

Rosario Centonze alla guida degli agronomi e forestali pugliesi. Eletto all’unanimità nuovo presidente della Federazione regionale - Rosario Centonze è il nuovo presidente della Federazione regionale degli Ordini dei dottori agronomi e dottori forestali della Puglia. Secondo corrieresalentino.it