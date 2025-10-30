Censis | nel 2024 aumentati i furti in casa | in testa Roma e Milano

Imolaoggi.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel 2024 in Italia sono stati denunciati 155.590 furti in casa, con un aumento del 5,4% rispetto all'anno precedente, e 1.891 rapine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

censis nel 2024 aumentati i furti in casa in testa roma e milano

© Imolaoggi.it - Censis: nel 2024 aumentati i furti in casa: in testa Roma e Milano

News recenti che potrebbero piacerti

censis 2024 aumentati furtiFurti in casa, cinque milioni di italiani posseggono un’arma da fuoco (e più della metà della popolazione ritiene che la legge dovrebbe consentire di sparare a un ladro) - Gli italiani temono i furti in casa: uno su tre l’ha subito almeno una volta. Scrive vanityfair.it

censis 2024 aumentati furtiFurti in casa, meno casi ma più paura: 14 milioni di italiani "visitati" almeno una volta dai ladri - Verisure: nel 2024 oltre 155mila furti in abitazione (+5,4%). Segnala tgcom24.mediaset.it

censis 2024 aumentati furtiFurti in casa: Firenze nella top 5 in Italia, Pisa maglia nera in rapporto al numero di abitanti - Firenze, 29 ottobre 2025 – Una piaga che circa una persona su quattro ha sperimentato, suo malgrado, in Italia. Segnala lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Censis 2024 Aumentati Furti