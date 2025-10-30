Censis | nel 2024 aumentati i furti in casa | in testa Roma e Milano
Nel 2024 in Italia sono stati denunciati 155.590 furti in casa, con un aumento del 5,4% rispetto all'anno precedente, e 1.891 rapine. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
L'ultimo rapporto del #Censis "sulla Sicurezza della #Casa" ribalta la percezione: la #Sicilia ha un buon Indice e in controtendenza a livello nazionale, Palermo e Catania battono Roma e Milano per bassa incidenza di #furti in abitazione - facebook.com Vai su Facebook
Furti in casa, cinque milioni di italiani posseggono un’arma da fuoco (e più della metà della popolazione ritiene che la legge dovrebbe consentire di sparare a un ladro) - Gli italiani temono i furti in casa: uno su tre l’ha subito almeno una volta. Scrive vanityfair.it
Furti in casa, meno casi ma più paura: 14 milioni di italiani "visitati" almeno una volta dai ladri - Verisure: nel 2024 oltre 155mila furti in abitazione (+5,4%). Segnala tgcom24.mediaset.it
Furti in casa: Firenze nella top 5 in Italia, Pisa maglia nera in rapporto al numero di abitanti - Firenze, 29 ottobre 2025 – Una piaga che circa una persona su quattro ha sperimentato, suo malgrado, in Italia. Segnala lanazione.it