Cellino | Allegri è stato l’unico allenatore che ho avuto che sapeva confrontarsi come un uomo

Massimo Cellino, storico ex presidente del Cagliari, è tornato a parlare della sua lunga esperienza in Sardegna ai microfoni di Videolina. Le parole di Cellino. «In quegli anni c’era un Cagliari pieno di cuore. Giocatori come Daniele Conti, Agostini, Cossu, Dely Valdés. tutti ragazzi legatissimi alla maglia, che sarebbero rimasti a Cagliari anche piangendo. C’era un senso di appartenenza autentico, un gruppo di uomini veri. Ricordo O’Neill e Dario Silva: gente che compiva gesti di grande umanità, come regalare un’auto al magazziniere. Scene così, purtroppo, non le ho più viste nel calcio moderno». 🔗 Leggi su Ilnapolista.it © Ilnapolista.it - Cellino: «Allegri è stato l’unico allenatore che ho avuto che sapeva confrontarsi come un uomo»

