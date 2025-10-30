Celebrazioni presiedute da Mons Marco Tasca per i Santi e la Commemorazione dei Defunti

In occasione della Solennità di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, questo è il programma delle celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo di Genova, Mons. Marco Tasca:- sabato 1 novembre S. Messa pontificale in Cattedrale alle ore 10:30 e alle ore 17 Vespri;- domenica 2 novembre alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Leggi anche questi approfondimenti

Sabato 1 novembre, domenica 2 novembre, lunedì 3 novembre: le celebrazioni presiedute dal Vescovo, cardinale Oscar Cantoni, nella solennità di Tutti di Santi, nella Memoria dei Fedeli defunti e in suffragio di religiosi, religiose, laici e laiche che hanno sp - facebook.com Vai su Facebook

Ognissanti e commemorazione dei defunti: le celebrazioni presiedute dal vescovo Bernardino - - X Vai su X

Celebrazioni presiedute da Mons. Marco Tasca per i Santi e la Commemorazione dei Defunti - In occasione della Solennità di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, questo è il programma delle celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo di Genova, Mons. Secondo genovatoday.it

Corpus Domini: Massa Carrara-Pontremoli, le celebrazioni presiedute da mons. Vaccari - In occasione della solennità del Corpus Domini, sono diverse le celebrazioni previste nella diocesi di Massa Carrara- Da agensir.it