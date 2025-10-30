Celebrazioni presiedute da Mons Marco Tasca per i Santi e la Commemorazione dei Defunti

In occasione della Solennità di Tutti i Santi e della Commemorazione dei Defunti, questo è il programma delle celebrazioni presiedute dall'Arcivescovo di Genova, Mons. Marco Tasca:- sabato 1 novembre S. Messa pontificale in Cattedrale alle ore 10:30 e alle ore 17 Vespri;- domenica 2 novembre alle. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

