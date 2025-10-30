Cedolino pensione novembre 2025 | data pagamento rimborsi e rate 730

Lettera43.it | 30 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Prime anticipazioni del cedolino di pensione della mensilità di novembre 2025. Date le festività del prossimo fine settimana, il pagamento delle pensioni avverrà con valuta fissata a lunedì 3 novembre 2025. Anche per questo mese saranno presenti nel cedolino eventuali addebiti e rimborsi derivanti dalla dichiarazione dei redditi del 2025, trattenute di 150 o 200 euro se le somme siano state indebitamente percepite in passato ed eventuali ritenute erariali. Ecco, dunque, cosa conterrà il cedolino di pensione del mese di novembre 2025.  Cedolino pensione novembre: rimborsi e addebiti del 7302025. 🔗 Leggi su Lettera43.it

