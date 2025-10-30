C’è un nuovo aggiornamento di Google Home App da provare
Nelle scorse ore è stato dato il via ad un nuovo aggiornamento per Google Home App, che arriva così alla versione 4.2 L'articolo proviene da TuttoAndroid. 🔗 Leggi su Tuttoandroid.net
Altri contenuti sullo stesso argomento
Microsoft ha presentato un nuovo aggiornamento per Copilot, il suo assistente basato su intelligenza artificiale, che introduce 12 funzionalità pensate per rendere l’esperienza più umana, utile e connessa. Mustafa Suleyman, CEO di Microsoft AI, e Jacob Andr Vai su Facebook
Google ha rilasciato sui Pixel l’Aggiornamento di sistema Google Play di ottobre 2025 - Nella serata di ieri, oltre ad aver diffuso la (probabile) ultima parte del bollettino di ottobre dell’aggiornamento di sistema, Google ha rilasciato un nuovo Aggiornamento di sistema Google Play sui ... Lo riporta tuttoandroid.net
Google Pixel: previsti nuovi temi e funzionalità con l’aggiornamento di novembre, secondo un leak - Trapelano alcune immagini che suggeriscono un Pixel Drop a sorpresa, con nuovi pacchetti di temi e miglioramenti. Scrive msn.com
Google promette un aggiornamento per i driver GPU dei Pixel 10: ecco cosa cambierà - A poco più di due mesi dal debutto, la gamma Google Pixel 10 continua a far discutere per le prestazioni grafiche non all’altezza delle aspettative. Secondo tecnoandroid.it