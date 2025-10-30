C’è il via libera al piano strade Operai in azione in tutti i quartieri

L’espressione “mettiamoci una toppa” in questo caso sarebbe decisamente infelice e non renderebbe giustizia al lavoro svolto: il sindaco Alberto Rossi, per sistemare le strade della città, ha investito finora più di 10 milioni di euro. Un dato che davvero non ha precedenti nella storia della città e che, se da un lato non consente di avere tutte le vie lisce come tappeti da biliardo, di certo ha contribuito molto a migliorare la situazione di decoro e offrire maggiori garanzie dal punto di vista della sicurezza stradale. A permettere il superamento della soglia dei 10 milioni (10.650.000 euro, a cui si aggiunge un budget di 300mila euro che sarà utilizzato per interventi puntuali e complementari che emergeranno nel corso delle lavorazioni) è la recente delibera approvata dalla giunta, che ha dato il via libera a un nuovo piano strade. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

